МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость строительства частных домов в России на фоне развития ипотечных программ в данном сегменте выросла за год в среднем на 15-20% — до 6-6,5 миллиона рублей за дом из клееного бруса в 100 квадратных метров с учетом самих работ, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. За неделю с 14 по 19 июня в России подорожали четыре продукта

На начало 2022 года дома из клееного бруса обходились в 5,3 миллиона рублей — почти полтора раза больше, чем год назад. Затем, на фоне событий 2022-го, ситуация менялась. Как рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский, наблюдалось общее снижение цен на строительные материалы, в зависимости от технологии и сегмента стоимость возведения частных домов снижалась в диапазоне от 5 до 30%.

В настоящее время строительство дома из клееного бруса обойдется в 60-65 тысяч рублей за квадратный метр, каркасного дома — в 40-45 тысяч рублей за "квадрат", привела свои данные член правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. Если говорить о домах из газобетона для круглогодичного проживания, стоимость возведения "квадрата" такого жилья, по данным Лазовского, составит чуть более 70 тысяч рублей.

"Мы наблюдаем оживление на рынке ИЖС, которое обусловлено появлением ипотечных программ. Второй фактор — это рост цены на стройматериалы", — прокомментировал гендиректор "Торговой сети Технониколь" Анатолий Нестеров ситуацию с подорожанием строительства.

Лазовский объяснил, что поддержка сегмента за счет ипотечных программ стимулирует спрос на строительство частных домов и, как следствие, на сами работы. Последние за год прибавили в цене 5-10%.

Однако, как считает эксперт, существенный вклад в общее подорожание вносят стройматериалы — их доля в структуре затрат на возведение дома составляет не менее 50%. И хотя данные Росстата показывают, что резкого прироста цен нет (+1,2% с начала года, —5% за год), важно учитывать, что значительную роль играют импортные товары, которые сказываются на итоговых расходах россиян.

Он добавил, что 20% прибавили в цене комплектующие для электрики (провода, автоматы, розетки), а также котлы, насосы, трубы, коллекторные группы. Ряд позиций (крепеж, инженерия, лаки и краски) и вовсе показал прирост на 100%. Что касается работ, то дороже всего обойдется потребителю установка инженерии (цена таких услуг выросла на 20%).