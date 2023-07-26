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Продажи новостроек в США снизились в июне
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Продажи новых домов в США в июне уменьшились на 2,5% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 697 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства... ПРАЙМ, 26.07.2023
бизнес, новости, недвижимость, сша, новостройки, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне уменьшились на 2,5% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 697 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали уменьшения показателя до 725 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 763 тысячи, который был пересмотрен до 715 тысяч.
При этом продажи увеличились на 23,8% по сравнению с показателем июня 2022 года, когда они составили 563 тысячи.
Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.