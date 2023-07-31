МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вновь вводит НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов, возведенных по договорам долевого строительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он отменяет освобождение от НДС услуг застройщика по возведению помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора долевого строительства.

С октября 2010 года услуги застройщиков по договорам долевого строительства не облагаются НДС. Исключением являются только объекты производственного назначения. Закон делает такое исключение и для апартаментов, тем самым возвращая налог на них.

Помимо этого, законодательно закрепляется освобождение от НДС услуг застройщика по передаче нежилых помещений (в том числе гаражей и машино-мест) в многоквартирном доме, оказываемых по договору долевого строительства.

Кроме того, лимит расходов на покупку или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях и освобождаемых от НДС, увеличивается со 100 до 300 рублей, поскольку действующий лимит не пересматривался с 2005 года.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.