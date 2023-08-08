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Глава комитета Госдумы поддержал продление программ льготной ипотеки
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Программы льготного ипотечного кредитования сегодня нельзя отменять ни при каких обстоятельствах, сообщил глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. "Сегодня программы... ПРАЙМ, 08.08.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, льготная ипотека, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Программы льготного ипотечного кредитования сегодня нельзя отменять ни при каких обстоятельствах, сообщил глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
"Сегодня программы льготного ипотечного кредитования ни при каких обстоятельствах отменять нельзя. Это хорошо работающий и высокоэффективный механизм, которым пользуются молодые семьи, молодые специалисты разных направлений, военные", — приводит слова Пахомова пресс-служба Госдумы.
Он уточнил, что сегодня появилась информация о необходимости "сворачивать" программы льготной ипотеки по причине их неэффективности по многим параметрам.
Пахомов также подчеркнул, что льготная ипотека будет трансформирована в иные механизмы, но пока об этом рано говорить.
"Да, рано или поздно льготная ипотека будет трансформирована в иные механизмы, отвечающие реалиям времени и удобные для всех участников рынка. Но пока об этом говорить рано, особенно в тональности неэффективности", — добавил он.