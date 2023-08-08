МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Программы льготного ипотечного кредитования сегодня нельзя отменять ни при каких обстоятельствах, сообщил глава комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Путин заверил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены

"Сегодня программы льготного ипотечного кредитования ни при каких обстоятельствах отменять нельзя. Это хорошо работающий и высокоэффективный механизм, которым пользуются молодые семьи, молодые специалисты разных направлений, военные", — приводит слова Пахомова пресс-служба Госдумы.

Он уточнил, что сегодня появилась информация о необходимости "сворачивать" программы льготной ипотеки по причине их неэффективности по многим параметрам.

Пахомов также подчеркнул, что льготная ипотека будет трансформирована в иные механизмы, но пока об этом рано говорить.

"Да, рано или поздно льготная ипотека будет трансформирована в иные механизмы, отвечающие реалиям времени и удобные для всех участников рынка. Но пока об этом говорить рано, особенно в тональности неэффективности", — добавил он.