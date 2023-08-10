МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в прошлом месяце продемонстрировали самое масштабное падение с 2009 года, так как процентные ставки достигли 15-летнего максимума, а стоимость аренды взлетела наиболее сильно с 1999 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в четверг. Британские ученые предрекли экономике страны "потерянные годы"

Как сообщили в Королевском институте сертифицированных оценщиков (RICS), рассчитываемый институтом индикатор цен в июле упал до —53 против пересмотренного в сторону понижения июньского значения —48.

Это самый низкий показатель с апреля 2009 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс составит в июле —50.

Процентные ставки по самому распространенному типу новой ипотеки в Великобритании — двухлетней фиксированной ставке — выросли в июле до 6,86%, самого высокого уровня с 2008 года, на ожиданиях дальнейшего повышения ставок Банком Англии, который борется с высокой инфляцией.

По данным RICS, продажи недвижимости в июле падали самыми быстрыми темпами с апреля 2020 года, когда рынок был в значительной степени закрыт из-за пандемии COVID-19. Спрос со стороны потенциальных покупателей также упал.

Ипотечный кредитор Nationwide сообщил на прошлой неделе, что средние цены на жилье в июле были на 3,8% ниже, чем годом ранее, что является самым большим годовым падением с 2009 года, в то время как ранее на этой неделе его конкурент Halifax сообщил о снижении на 2,4% в годовом исчислении.

Тем не менее, цены остаются более чем на 20% выше, чем до пандемии.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что арендная плата в частном секторе в стране выросла на 5,1% в годовой период до июня, что является самым высоким показателем с начала сбора этих данных в 2006 году.