МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит 24 регионам более 12,5 миллиардов рублей на досрочное завершение расселения людей из аварийного жилья, при этом необходимо строго соблюдать сроки и максимально эффективно расходовать средства, заявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ветхое жилье в Воронеже.

Путин призвал решить вопрос по расселению из аварийного жилья

"Сегодня мы перераспределим свыше 12,5 миллиардов рублей… Таким образом еще 24 российских субъекта также досрочно закончат мероприятия по расселению уже в текущем году", — сказал он.

По данным Мишустина, сейчас 14 регионов уже окончили программу опережающими темпами, за первую половину 2023 года было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели.

Премьер также отметил, что к концу 2024 года все регионы должны перейти к реализации новой программы расселения домов, ставших непригодными для жизни с 1 января 2017 года.

"Важно все мероприятия выполнять качественно и, конечно, строго соблюдая сроки, максимально эффективно расходуя средства", – добавил он.