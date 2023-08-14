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2023
https://1prime.ru/development/20230814/841424025.html
Регионы получат средства на досрочное расселение аварийного жилья
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ предоставит 24 регионам более 12,5 миллиардов рублей на досрочное завершение расселения людей из аварийного жилья, при этом необходимо строго соблюдать сроки и... ПРАЙМ, 14.08.2023
общество , бизнес, экономика, новости, недвижимость, расселение, россия, михаил мишустин, аварийное жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит 24 регионам более 12,5 миллиардов рублей на досрочное завершение расселения людей из аварийного жилья, при этом необходимо строго соблюдать сроки и максимально эффективно расходовать средства, заявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы перераспределим свыше 12,5 миллиардов рублей… Таким образом еще 24 российских субъекта также досрочно закончат мероприятия по расселению уже в текущем году", — сказал он.
По данным Мишустина, сейчас 14 регионов уже окончили программу опережающими темпами, за первую половину 2023 года было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели.
Премьер также отметил, что к концу 2024 года все регионы должны перейти к реализации новой программы расселения домов, ставших непригодными для жизни с 1 января 2017 года.
"Важно все мероприятия выполнять качественно и, конечно, строго соблюдая сроки, максимально эффективно расходуя средства", – добавил он.