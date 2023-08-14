МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит 24 регионам более 12,5 миллиардов рублей на досрочное завершение расселения людей из аварийного жилья, при этом необходимо строго соблюдать сроки и максимально эффективно расходовать средства, заявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин призвал решить вопрос по расселению из аварийного жилья

"Сегодня мы перераспределим свыше 12,5 миллиардов рублей… Таким образом еще 24 российских субъекта также досрочно закончат мероприятия по расселению уже в текущем году", — сказал он.

По данным Мишустина, сейчас 14 регионов уже окончили программу опережающими темпами, за первую половину 2023 года было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели.

Премьер также отметил, что к концу 2024 года все регионы должны перейти к реализации новой программы расселения домов, ставших непригодными для жизни с 1 января 2017 года.

"Важно все мероприятия выполнять качественно и, конечно, строго соблюдая сроки, максимально эффективно расходуя средства", – добавил он.