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Аналитики ждут снижения продаж жилья на вторичном рынке в США в июле
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. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем июня – до 4,15 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX... ПРАЙМ, 22.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем июня – до 4,15 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы во вторник, 22 августа, в 17.00 мск.
В июне количество сделок снизилось на 3,3% по сравнению с маем — до 4,16 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя до 4,2 миллиона сделок.