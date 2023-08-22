МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем июня – до 4,15 миллиона, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В США испугались грозного контрудара Путина

Соответствующие данные Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR) будут опубликованы во вторник, 22 августа, в 17.00 мск.

В июне количество сделок снизилось на 3,3% по сравнению с маем — до 4,16 миллиона. Аналитики ожидали снижения показателя до 4,2 миллиона сделок.