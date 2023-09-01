МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс цен на жилье в Великобритании в августе упал на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 3,8% в июле. Августовское падение стало самым сильным с июля 2009 года. Об этом в пятницу сообщила компания Nationwide. Британскую Wise Payments наказали за несоблюдение санкций против России

По сравнению с предыдущим месяцем цены в августе снизились на 0,8% после снижения на 0,3% в июле.