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2023-09-01T10:47:29+03:00
2023-09-01T10:47:29+03:00
2023
https://1prime.ru/development/20230901/841632733.html
Индекс цен на жилье в Великобритании упал на 5,3 процента
Недвижимость
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Индекс цен на жилье в Великобритании в августе упал на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 3,8% в июле. Августовское падение стало самым сильным... ПРАЙМ, 01.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, великобритания, жилье, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс цен на жилье в Великобритании в августе упал на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 3,8% в июле. Августовское падение стало самым сильным с июля 2009 года. Об этом в пятницу сообщила компания Nationwide.
По сравнению с предыдущим месяцем цены в августе снизились на 0,8% после снижения на 0,3% в июле.