МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. За счет резкого сокращения объема арендной экспозиции после сезонного спроса средние ставки продолжают расти, но сейчас спрос снижается, и аналитики ожидают падения стоимости, пишет газета Коммерсантъ. В Подмосковье вырос спрос на жилье

В «Циан.Аналитике» посчитали, что в среднем аренда однокомнатной квартиры в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в начале октября составила 26,2 тысяч рублей в месяц, увеличившись к началу сентября на 1,2 процента. А аренда двухкомнатной квартиры за тот же временной период выросла на десять процентов, до 37,2 тысяч рублей в месяц.

В Москве, согласно «Циан.Аналитики», аренда однокомнатных квартир сейчас стоит в среднем 52,4 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 83,9 тысяч рублей.

Ольга Павлинова, директор департамента аренды «Этажей», заметила на рынке постепенное снижение сезонной активности арендаторов, на 10-12 процентов, если сравнивать со значениями в период пика.

Она не исключает, что спрос еще может вырасти из-за желающих отложить покупку жилья из-за роста ипотечных ставок

Оксана Полякова, замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость», предполагает, что рынок стихнет к декабрю, что как раз восстановит объем предложения.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов ожидает падение средней стоимости на 5-7 процентов в октябре-ноябре.

Ольга Павлинова, наоборот, не ждет снижения цен, а скорее их стабилизацию. Динамику, по ее мнению, будут сдерживать новые арендаторы и собственники, которые захотят компенсировать возросшие расходы на содержание арендного жилья.