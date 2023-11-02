МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новостройки в крупных городах России подорожали за октябрь на 3%, а в годовом выражении — на 11%, до 122,1 тысячи рублей за квадратный метр, рассказали РИА Недвижимости в "Мире квартир". ЦБ заявил о росте разрыва цен на первичное и вторичное жилье

По данным компании, стоимость первичного жилья увеличилась в 66 городах из 70 исследованных. Сильнее всего новостройки подорожали в Челябинске (+12%), Симферополе (+11%), Магнитогорске (+11%), Улан-Удэ (+10%), Набережных Челнах (+8%).

В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 3% — до 344,7 тысячи рублей, в Подмосковье — почти на 4%, до 181,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — почти на 2%, до 233,2 тысячи рублей.

"Растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости, что с приобретением квартиры в ипотеку нужно поторопиться, так как проценты по кредитам грозят увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. Все это сделало октябрь горячим, а рост цены квадратного метра за этот месяц сравнялся с уровнем роста за весь третий кварта", — отметил гендиректор компании Павел Луценко.

Согласно подсчетам "Мира квартир", средняя цена квартиры в новостройке в октябре поднялась почти на 4% — до 6,5 миллиона рублей. Прирост в годовом выражении составил 12%.