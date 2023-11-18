ЦХИНВАЛ, 18 ноя — ПРАЙМ. Делегация России вместе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым посетила в республике ряд объектов, строящихся в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию, сообщает пресс-служба южноосетинского лидера. США отказались от политики в декларации АТЭС

Делегация из РФ прибыла в пятницу в Южную Осетию с рабочим визитом для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.

"Президент Алан Гаглоев совместно с российской делегацией во главе с начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым совершил инспекционную поездку по объектам, строящимся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия", — говорится в сообщении.

Делегация посетила завод по обработке камня "Вибромашина" в Цхинвале, завод "Ир-базальт" и строящийся консервный завод в селе Прис Цхинвальского района. В завершение поездки делегация ознакомилась с темпами строительства Старого моста в столице Южной Осетии, уточнили в пресс-службе.

Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.