МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия". ЦБ раскрыл объемы выдачи льготной ипотеки в ноябре

"Мы идем к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, все будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров — ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели — ред.) 51 (миллион квадратных метров — ред.) даже", — сказал он.

Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров.