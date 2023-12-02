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2023
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Файзуллин раскрыл объем введенного в ноябре многоквартирного жилья
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Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал... ПРАЙМ, 02.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, строительство жилья, ирек файзуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
"Мы идем к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, все будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров — ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели — ред.) 51 (миллион квадратных метров — ред.) даже", — сказал он.
Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров.