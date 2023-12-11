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Путин поручил обратить внимание на ветхие строения в Архангельске
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В Архангельске есть очень ветхие здания, которые таковыми не числятся, на это нужно обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин. "Есть, оказывается, здесь в... ПРАЙМ, 11.12.2023
бизнес, новости, недвижимость, россия, архангельская область, недвижимость
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — ПРАЙМ. В Архангельске есть очень ветхие здания, которые таковыми не числятся, на это нужно обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин.
"Есть, оказывается, здесь в Архангельске такие строения, которые уже на бок ложатся, фактически. А почему-то не попали… в эту категорию. А там дома уже сваливаются набок, поэтому здесь, конечно, я попрошу и Марата Шакирзяновича (Хуснуллина, вице-премьера России — ред.) и соответственно министра строительства обязательно обратить на это внимание, и как первоочередную задачу нужно ее решать", — сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
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