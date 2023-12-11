АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — ПРАЙМ. В Архангельске есть очень ветхие здания, которые таковыми не числятся, на это нужно обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин. Путину во главе страны еще многое нужно сделать, заявил Медведев

"Есть, оказывается, здесь в Архангельске такие строения, которые уже на бок ложатся, фактически. А почему-то не попали… в эту категорию. А там дома уже сваливаются набок, поэтому здесь, конечно, я попрошу и Марата Шакирзяновича (Хуснуллина, вице-премьера России — ред.) и соответственно министра строительства обязательно обратить на это внимание, и как первоочередную задачу нужно ее решать", — сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

Ранее два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на Вокзальной площади в Астрахани. Оперативные службы прибыли на место и приступили к разбору завалов.

По предварительным данным, погибла одна женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей, для них организованы пункты временного размещения.