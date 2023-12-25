МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России снизилось число предложений о продаже жилья на вторичном рынке недвижимости, пишет газета "Ведомости". Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке

Как по данным издания, за 2023 год данный показатель снизился на 17-20%. В компании "Этажи" посчитали, что в декабре число объявлений о продаже вторичного жилья на рынке составляло 651,6 тысячи вместо 788,5 тысячи в тот же период в 2022 году. По мнению экспертов, многие россияне отложили смену жилья из-за роста ипотечных ставок.

Отмечается, что спрос на готовое жилье вырос после ввода ограничения на кредиты по низким ставкам на новостройки, однако в первом полугодии предложение было выше за счет большего количества сделок, связанного с переездами в другие страны.

По прогнозам экспертов, в 2024 году спрос на вторичном рынке продолжит остывать, что связывают с продолжающимся ростом ставок по ипотеке, из-за которого предложение готовых квартир вырастет, а цены снизятся.