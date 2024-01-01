МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России с 1 января повышается нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья, согласно приказу Минстроя, пишет РИА Новости. Эксперт предрек снижение цен на вторичное жилье в России

Приказом утверждена новая стоимость квадратного метра в размере 97,5 тысячи рублей, а также новые показатели средней рыночной стоимости по регионам на первый квартал 2024 года.

Самые высокие показатели установлены для столичного региона — 170,6 тысячи рублей, далее для Санкт-Петербурга — 165,3 тысячи, Приморского края — 158,9 тысячи, Сахалинской области — 157 тысяч и для Чукотки в размере 155,4 тысячи.

Норматив стоимости и региональные показатели используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений.