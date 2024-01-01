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В России повысится нормативная стоимость жилья
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В России с 1 января повышается нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья, согласно приказу Минстроя, пишет РИА Новости. Приказом утверждена новая стоимость... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В России с 1 января повышается нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья, согласно приказу Минстроя, пишет РИА Новости.
Приказом утверждена новая стоимость квадратного метра в размере 97,5 тысячи рублей, а также новые показатели средней рыночной стоимости по регионам на первый квартал 2024 года.
Самые высокие показатели установлены для столичного региона — 170,6 тысячи рублей, далее для Санкт-Петербурга — 165,3 тысячи, Приморского края — 158,9 тысячи, Сахалинской области — 157 тысяч и для Чукотки в размере 155,4 тысячи.
Норматив стоимости и региональные показатели используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений.