МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сфера жилищного строительства в России с 2023 году достигла рекордов в вводе жилья, площади запущенных проектов, а сформированного задела хватит на сохранение темпов в 2024 году, пишет издание "Коммерсантъ". Полная стоимость ипотеки в России достигла максимума с мая прошлого года

Согласно материалов, несмотря на рекордный уровень строительства в прошлом году, судьбу застройщиков в новом году могут решить льготные ипотечные программы. Отмечается, что если российские власти примут решение их ограничить, это повлияет на объемы ввода жилья на более длительной дистанции.

Издание подчеркивает, что Минстрой намерен удержать высокие темпы ввода недвижимости в последующие годы, чтобы достичь целевого показателя ежегодного ввода не менее 120 миллиона квадратных метров жилья.

Тем не менее, из-за корректировки льготных программ в 2024 году спрос на жилье снизится. По этой причине застройщики начнут сокращать ввод новых проектов, что может привести к снижению объемов ввода жилья после 2026 года.

В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых. Ранее Путин встретился с получателями арктической ипотеки, которые предложили повысить сумму верхнего потолка по ипотеке. Глава государства согласился с этой идеей.

С 23 декабря в России увеличили размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 20 процентов годовых, а максимальный размер кредитов установили в шесть миллионов рублей. Как отмечал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, такие нововведения являются шагом к сворачиванию программ льготной ипотеки.