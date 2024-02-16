СТАМБУЛ, 16 фев — ПРАЙМ. Продажи квартир в новостройках в Турции в январе упали более чем в два раза по сравнению с декабрем, достигнув двухлетнего минимума, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных. Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2023 году

По данным бюро, за январь в Турции проданы 25 263 квартиры на первичном рынке по сравнению с 51 243 в декабре 2023 года. Относительно января 2023 года спрос снизился на 8,2%.

Продажи на вторичном рынке также резко упали — с более 87 тысяч квартир в декабре 2023 года до 55 тысяч в январе.

В совокупности продажи недвижимости за январь снизились на 17,8% по сравнению с январем 2023 года — с более 97 тысяч квартир до более 80 тысяч. Почти в три раза сократились продажи в ипотеку.

Турецкая валюта имеет ярко выраженную тенденцию к ослаблению. Так, в начале февраля доллар побил исторический рекорд стоимости по отношению к ней (с учетом деноминации в 2005 году), превысив отметку в 30 лир. На такую динамику во многом влияет высокая инфляция в стране. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов, занимающихся инфляцией, ENAG, оценивает инфляцию в 129,11%.

Тем временем новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.