2024-02-19T12:43:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/development/20240219/843108420.html
Назван планируемый объем ввода жилья в Москве в 2024 году
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Ввод жилья в Москве в текущем году планируется на уровне порядка пяти миллионов квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной... ПРАЙМ, 19.02.2024
бизнес, новости, недвижимость, недвижимость, жилье, москва, жилищное строительство
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ввод жилья в Москве в текущем году планируется на уровне порядка пяти миллионов квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Стройка никогда не ведется в режиме машиностроительного завода. У нас проекты начинаются в разное время и с разным темпом. Мы считаем не месячное выполнение, а годовое", — сказал он.
При этом заммэра уточнил, что в столице в 2024 году планируется запустить около пяти миллионов квадратных метров жилья.
По данным Росстата, ввод жилья в Москве в январе снизился на 75 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 246 тысяч квадратных метров.