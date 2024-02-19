МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ввод жилья в Москве в текущем году планируется на уровне порядка пяти миллионов квадратных метров, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Составлен рейтинг городов России по строительству квартир

"Стройка никогда не ведется в режиме машиностроительного завода. У нас проекты начинаются в разное время и с разным темпом. Мы считаем не месячное выполнение, а годовое", — сказал он.

При этом заммэра уточнил, что в столице в 2024 году планируется запустить около пяти миллионов квадратных метров жилья.

По данным Росстата, ввод жилья в Москве в январе снизился на 75 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 246 тысяч квадратных метров.