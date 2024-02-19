МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Московский бизнес стал отдавать предпочтение покупке офисных помещений и отказываться от аренды, пишет РБК. В России упал спрос на загородную недвижимость

По данным NF Group на 2024 год, около 62% строящихся офисов в столице идут на продажу, 32% площадей бизнес-центров распроданы еще до ввода в эксплуатацию. В аренду будут сданы только 6% помещений.

Аналитики подсчитали, что к 2027 году продажи взлетят до 82%. В IBC Real Estate отметили, что рост интереса к покупке офисных помещений уже стал заметен уже в 2023 году, тогда самой крупной сделкой в сегменте стало приобретение правительством Москвы небоскреба Time в строящемся бизнес-центре iCity.

Издание отмечает, что аренда привлекательна только для молодых компаний, у которых пока не сложилось видение оптимальной площади. Из плюсов аренды отмечают возможность сфокусировать все ресурсы на профильном бизнесе, не тратя их на недвижимость, однако в этом случае возрастает риск зависимости от арендодателя, который может диктовать условия. Банки терпят убытки: в Америке запахло новыми проблемами с недвижимостью

Покупка офиса дает владельцам бизнеса свободу в принятии решений при распоряжении пространством: ремонт, продажа, субаренда и т.д. Также собственные площади становятся средством сохранения капитала и возможным источником дохода.

В MR Group тенденцию покупки офисов объяснили экономической целесообразностью: застройщикам стало невыгодно возводить подобные объекты из-за роста кредитных ставок. Также среди причин роста продаж офисных помещений эксперты называют дефицит иных инструментов инвестирования.

Аналитики Core.XP отмечают, что в 2024 году объем ввода новых коммерческих площадей может вырасти втрое — до 868 тысяч квадратных метров. 69% из них уже забронированы или реализованы, выбор готовых площадей довольно ограничен.