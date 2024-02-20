МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи новостроек в России в 2023 году выросли в сравнении с предыдущим годом на 44% — до более 1 миллиона договоров долевого участия (ДДУ), подсчитали в "Циане". В России упал спрос на загородную недвижимость

"В 2023 году в России было заключено более 1 миллиона договоров долевого участия — это рекордный показатель за все время ведения статистики. Предыдущий рекорд — 899 тысяч ДДУ в 2021 году — превышен на 12%", — говорится в сообщении компании.

По данным "Циана", рекорд был побит за счет повышенной активности в третьем и четвертом кварталах прошлого года, когда число ДДУ, заключаемых за три месяца, впервые превысило 300 тысяч. Рост спроса был связан с ожидаемым ужесточением условий кредитования в сегменте новостроек, а также с его перетоком со вторичного рынка.

В сообщении отмечается, что на десять регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 60% ДДУ. В лидерах — столичные регионы и регионы с миллионными агломерациями: Москва (166,4 тысячи ДДУ) и Московская область (79,5 тысячи), Краснодарский край (75,9 тысячи), Санкт-Петербург (64,5 тысячи), Свердловская область (52,4 тысячи), Новосибирская область (45 тысяч), Тюменская область (36,6 тысячи), Ростовская область (30,7 тысячи), Татарстан (26,7 тысячи) и Ленинградская область (24,7 тысячи).

В Ненецком АО и Еврейской АО в 2023 году не было заключено ни одной сделки на первичном рынке. Менее 100 ДДУ было заключено на Чукотке, в Мурманской и Магаданской областях, добавляется в пресс-релизе.