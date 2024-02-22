Дубай, 22 фев — ПРАЙМ. Сотни покупателей выстроились в очередь перед офисом девелопера в Дубае, чтобы купить роскошный дом на набережной, это вызвало очередной ажиотаж на одном из самых популярных рынков недвижимости в мире, пишет агентство Bloomberg. Россияне стали массово продавать жилье в Финляндии

Сообщается, что девелопер ПАО "Нахил", который получает поддержку от правительства, в течение нескольких часов продал все дома, предлагавшиеся на первых двух этапах строительства комплекса Bay Villas. Согласно данным, всего в проекте на Дубайских островах будет более 500 домов. Их стоимость стартует с 1,2 миллиона долларов, цена самого дорогого дома превысит четыре миллиона долларов.

За последние несколько лет в Дубае наблюдался резкий рост спроса на недвижимость, чему, предположительно, способствовал приток людей со всего мира. Это помогло городу обратить вспять многолетний спад. Кроме того, несмотря на то, что ставки по ипотечным кредитам в стране колеблются на самом высоком уровне за последние 20 лет, цены на недвижимость и спрос на нее приближаются к рекордной отметке.