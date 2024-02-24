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2024
https://1prime.ru/development/20240224/843155376.html
США ввели санкции против крупнейшего российского девелопера
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Группа компаний "ПИК" и ее основной инвестор Сергей Гордеев попали в санкционный список США, рассказали в минфине страны в пятницу, 23 февраля. В ведомстве также уточнили, что... ПРАЙМ, 24.02.2024
бизнес, экономика, новости, недвижимость, санкции, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "ПИК" и ее основной инвестор Сергей Гордеев попали в санкционный список США, рассказали в минфине страны в пятницу, 23 февраля.
В ведомстве также уточнили, что следствием введения санкций является блокировка активов попавших в список лиц и компаний в США, а также запрет американцам на взаимодействие с ними.
Ранее, 23 февраля, американский президент Джо Байден подтвердил намерения США ввести более 500 новых санкций против России на фоне украинского конфликта и ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального*. Сообщалось, что в этот раз ограничения коснутся финансового сектора, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального. Кроме того, в тот же день ЕС утвердил 13-й пакет антироссийких санкций, также затрагивающий военно-промышленный комплекс России, в том доступ страны к компонентам для беспилотников.
ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, который работает с 1994 года. Основной акционер компании — Сергей Гордеев. В новый пакет американских санкций, как сообщил минфин, включены ООО "ПИК Генподряд", "ПИК Корпорация" и "ПИК Плюс".