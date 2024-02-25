МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua". В США раскрыли, в каком виде останется Украина

Как отмечают риэлторы, только с лета прошлого года ценник упал минимум на 20 процентов, а по сравнению с уровнем до начала СВО цены снизились наполовину и даже больше.

По их словам, такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было, а цены "пробивают дно".

При этом предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается. Многие хотят срочно продать жилье в Харькове, особенно если сами выехали в другие регионы Украины или за границу. Поэтому риелторы не исключают, что цены и дальше будут снижаться.

Как отмечается, украинский рынок недвижимости в последнее время все больше поляризуется. Если в Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры немного подросли, то в Харькове, наоборот, еще больше просели.