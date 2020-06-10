МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Почта Mail.ru" разработала бизнес-версию звонков в корпоративном почтовом сервисе и в бизнес-мессенджере Myteam, в которых можно проводить онлайн-конференции до 100 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Участникам не нужно обмениваться телефонами, чтобы созвониться, звонок можно совершить из почты. "Для организации звонка с внешними партнерами достаточно создать ссылку в меню "Почты" (и в мобильной, и в веб-версии), или прямо при написании письма", — уточняют в компании.

Запланировать конференцию и создать ссылку на звонок также можно через календарь. Там же есть возможность быстро сообщить участникам об отмене или переносе собрания. Для подключения к групповому звонку нужно нажать на ссылку из приглашения, принимающий приглашение пользователь может иметь любой аккаунт и любую электронную почту.

Компания также обновила функцию видеозвонков в корпоративном мессенджере Myteam. "По аудио- и видеосвязи в мессенджере теперь смогут созваниваться одновременно до 100 человек. При этом в мессенджере можно видеть всех участников беседы на одном экране", — пояснили в пресс-службе. В дальнейшем в мессенджере появятся дополнительные функции для проведения вебинаров.

Популярность видеозвонков в Myteam в связи с переходом многих компаний на удаленный режим работы существенно выросла — на первой неделе самоизоляции пользователи стали звонить на 47% чаще по сравнению с предыдущей неделей.