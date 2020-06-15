В сеть утекли фото макетов сразу пяти iPhone 2020 года
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В китайской социальной сети Weibo опубликовали макеты сразу пяти новинок от компании Apple — iPhone 2020 года.
При этом эксперты рынка ждут только четыре модели.
Опубликованные макеты, в целом, соответствуют ранним утечкам, отмечают эксперты.
Ранее в сеть утекали макеты четырех вариантов смартфонов компании, которые должны выйти на рынок в 2020 году.
На новых фото видно, что макеты гаджетов выполнены из другого материала, но при этом похожи на старые. Дизайн у будущих смартфонов iPhone внешне напоминают iPhone 4.
При этом так называемая "челка" в верхней части экрана останется от предыдущей модели.
Кнопка питания стала длиннее, создатели сместили ее чуть ниже по корпусу. Также на фото можно увидеть разъем для зарядки и решетку динамиков.
Что касается количества макетов на фото, то, возможно, что сняты были два экземпляра одного устройства.
https://1prime.ru/digital/20200615/831625673.html