МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В МВД России к 1 декабря наступившего года предполагают осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера для внедрения пилотного проекта электронного паспорта гражданина России. Правда, пока только в Москве, сообщает "Российская газета".

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Мобильный "паспорт" россиян может заменить целый ряд документов

По замыслу, электронный паспорт должен дополнить мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и станет ключом к государственным и коммерческим услугам.

В МВД считают, что этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. Новый паспорт, подобно банковской карте, будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 с электронным носителем информации российского производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте. Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем. Решение этого вопроса взяло на себя Минцифры России.