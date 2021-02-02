МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские пользователи зачастую довольно халатно относятся к безопасности домашнего Wi-Fi роутера и не ставят на него сложные пароли. Как пишет "Российская газета", часто россияне используют скрытые Wi-Fi сети без пароля, которые достаточно легко обнаружить, используя специальное программное обеспечение.

Как рассказал изданию директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов, есть несколько способов узнать, пользуется ли кто-то вашим Wi-Fi.

"Злоумышленники могут получить доступ к Wi-Fi двумя способами. Первый связан методом подбора пароля. Если пользователь оставляет пароль производителя по умолчанию, его маршрутизатор очень легко взломать. Также не следует использовать такие простые и популярные связки, как 12345, password, qwerty, admin и другие. Сложный пароль должен быть длинным и содержать цифры, знаки препинания и буквы разного регистра. При этом он не должен повторять ни один из паролей от любых других учетных записей", — отметил собеседник издания.

Он добавил, что, зная пароль от одного аккаунта пользователя, злоумышленник может попытаться использовать его для авторизации в других учетных записях и системах.

"Второй способ получения доступа к сети может быть связан с уязвимостями в программном обеспечении роутера. Систему маршрутизатора необходимо оперативно обновлять, потому что в новых версиях могут содержаться патчи безопасности, устраняющие обнаруженные в софте уязвимости", — отмечает Чернов.

Он утверждает: основным признаком того, что посторонний подключен к вашей Wi-Fi сети, является падение скорости интернета.\

"Убедиться в несанкционированном доступе поможет панель администрирования. Чтобы войти в нее, необходимо открыть браузер и ввести IP-адрес в поле адресной строки. В большинстве роутеров используется один из двух вариантов: 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Далее нужно ввести данные для входа, как правило, это admin и admin по умолчанию, если пользователь не менял их при установке маршрутизатора", — подытожил эксперт.

