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В России планируют спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
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Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в... ПРАЙМ, 25.03.2021
диджитал, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, сообщает "Коммерсант".
По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.
Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил автор поправок, депутат "Единой России" Антон Горелкин. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов, уточнил он. В случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тыс. руб.