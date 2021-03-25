МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, сообщает "Коммерсант". В Кремле рассказали, как должны работать соцсети в России

По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил автор поправок, депутат "Единой России" Антон Горелкин. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов, уточнил он. В случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тыс. руб.