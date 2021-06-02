МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Почта России" и "Яндекс" расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений за 60 минут, сообщила пресс-служба почтового оператора.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию "Заказать экспресс-доставку" в приложении или на сайте Почты. Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью "Яндекс.Доставки", или его привезут собственные курьеры "Почты России", — говорится в сообщении.

Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. "Яндекс.Маркет", который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты "Яндекс.Маркета", которые забирают свои покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

"Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают "Яндекс" и почтовый оператор — это услуга drop-off для продавцов Маркета. Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса. Услуга будет особенно полезна маленьким магазинам с небольшим объемом заказов, которые торгуют на площадке с собственного склада", — говорится в сообщении. СМИ: регулятор США обвинил Илона Маска в нарушении судебной сделки

По словам замгендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина, сотрудничество с "Яндекс.Доставкой" и "Яндекс.Маркетом" позволит предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров.

"У Почты более 42 000 почтовых отделений по всей стране — это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей, не выходя из дома, получать покупки даже в самых отдаленных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков", — отметил Скатин, слова которого приводятся в сообщении.