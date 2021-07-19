МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении контента, о котором сообщают власти, заявили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Роскомнадзор в воскресенье заявил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, которые содержат фейки, в том числе о коронавирусе. Кроме того, как сообщило ведомство, видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. По данным Роскомнадзора, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов.

Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале. Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском

"Google и YouTube постоянно ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами и делают это в соответствии с тем, как работают с властями по всему миру. Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры", — сообщили агентству в пресс-службе корпорации.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.