МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. Перечислены страны, куда могут поехать привитые "Спутником V" россияне

Протокол был выписан компании Google за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлица – штраф в 6 миллионов рублей.

В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter — на 4 миллиона рублей каждая.