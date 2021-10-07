Microsoft заявил, что 58% кибератак в мире за год шли из России
Microsoft заявил, что 58% кибератак в мире в июле 2020 - июне 2021 гг шли от хакеров из России
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Базирующиеся в России хакерские коллективы стояли за 58% кибератак, замеченных в мире в период с июля 2020 года по июнь текущего года, утверждает американский IT-гигант Microsoft.
В своем докладе компания выделяет группу Nobelium, которую связывает с Россией и обвиняет в подавляющем большинстве вторжений, в том числе в системы "западных правительственных институтов".
"Nobelium с ее агрессивными действиями против провайдеров IT-услуг и западных правительственных институтов катапультировал Россию на первое место в списке стран, откуда исходили атаки в этом году. Это группа ответственна за 92% всех направлявшихся клиентам уведомлений об угрожающей деятельности с территории России", — сказано в докладе.
На второе место среди стран-источников кибератак Microsoft поставил Северную Корею с долей в 23%, хакеры из Ирана и Китая, по утверждению компании, были причастны к 11% и 8% случаев соответственно.
Российские власти отрицают звучащие на Западе обвинения в подрывной кибердеятельности и выражают готовность к сотрудничеству в борьбе с криминальными хакерскими группировками.
https://1prime.ru/digital/20211007/834902291.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.