ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Базирующиеся в России хакерские коллективы стояли за 58% кибератак, замеченных в мире в период с июля 2020 года по июнь текущего года, утверждает американский IT-гигант Microsoft. Эксперт прокомментировал безопасность хранения биометрии

В своем докладе компания выделяет группу Nobelium, которую связывает с Россией и обвиняет в подавляющем большинстве вторжений, в том числе в системы "западных правительственных институтов".

"Nobelium с ее агрессивными действиями против провайдеров IT-услуг и западных правительственных институтов катапультировал Россию на первое место в списке стран, откуда исходили атаки в этом году. Это группа ответственна за 92% всех направлявшихся клиентам уведомлений об угрожающей деятельности с территории России", — сказано в докладе.

На второе место среди стран-источников кибератак Microsoft поставил Северную Корею с долей в 23%, хакеры из Ирана и Китая, по утверждению компании, были причастны к 11% и 8% случаев соответственно.

Российские власти отрицают звучащие на Западе обвинения в подрывной кибердеятельности и выражают готовность к сотрудничеству в борьбе с криминальными хакерскими группировками.