МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Спрос на iPhone 15 в России на этапе предзаказов и первых продаж оказался в три раза выше, чем на смартфоны Galaxy S24 с искусственным интеллектом Galaxy AI от Samsung, рассказали РИА Новости в МТС на основе собственных данных. Назван возможный срок русификации гарнитуры Apple Vision Pro

"За первые четыре недели с момента старта предзаказов и продаж спрос на iPhone 15 оказался в три раза выше, чем на Samsung Galaxy S24 за тот же период с момента начала предзаказов. Отметим, что iPhone традиционно пользуется большим спросом на старте. Такую ситуацию мы наблюдаем ежегодно", — подсчитали в компании.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Россияне в этом году оформили больше предзаказов на эти две новинки и по сравнению с предшествующими им моделями, рассказали РИА новости в группе "М.Видео-Эльдорадо"

Так, за первую неделю предзаказа интерес к новинкам из флагманской серии Galaxy S24 в сети оказался примерно на четверть выше, чем к предыдущей линейке. Покупатели чаще всего выбирали модель Ultra — на нее пришлось около 70% заказов, а наиболее популярные варианты памяти были 512 и 256 Гб. В цветах покупатели отдавали предпочтения черному и фиолетовому.

По мнению компании, россияне оценили в новой линейке функции на основе ИИ, улучшенную производительность и другие технические обновления, в том числе для съемки. При этом смартфоны iPhone 15, появившиеся в конце прошлого года, также пользовались большим спросом, чем предыдущая серия — на этапе предзаказа продажи новинок оказались в 2,5 раза выше, чем iPhone 14. Из причин выбрать новый "яблочный" телефон: технические изменения, титановый корпус и вариативность в цветах, считает ритейлер.

Отмечается, что 95% заказов пришлось на модели Pro и Pro Max. Самыми востребованными объёмами памяти в смартфонах оказались 256 и 128 Гб. В девайсах Pro самыми популярными стали Natural Titanium и Blue Titanium, а в моделях 15 и 15 Plus – чёрный и розовый. Показатели первых розничных продаж iPhone 15 и 15 Plus также оказались выше, чем аналогичных моделей из серии iPhone 14.

ДЕЛЕНИЕ РЫНКА

В январе источник на рынке в беседе с РИА Новости заявил, что смартфоны от американской компании Apple, несмотря на мировое лидерство по числу продаж, в России не смогли войти даже в топ-5 в штучном выражении по итогам 2023 года, отойдя на шестую позицию. Samsung же оказался на четвертом месте. В России уничтожат тысяч единиц техники Apple, заявил аналитик

Однако на глобальном рынке ситуация сложилась иным образом. Согласно предварительному отчету International Data Corporation (IDC), Apple, продав в 2023 году 234,6 миллиона смартфонов, обогнала Samsung и заняла первое место в мировом рейтинге. Доля американской компании на рынке достигла 20,1%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Последний (на данный момент) iPhone увидел свет раньше, чем его южнокорейский конкурент — Apple провела презентацию 12 сентября. Базовая линейка 15 поколения была представлена в пяти цветах — чёрном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые стали изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начались 22 сентября, а стартовая цена — 799 долларов. При этом в России цена гаджетов в базовой комплектации в тот момент начиналась от 124 990 рублей, а на модели Pro Max — от 189 990 рублей.

Samsung же презентовал три своих новых смартфона — Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra — в январе. Гаджеты получили широкоугольный объектив, телефотообъектив и ультра-широкоугольную камеру. По памяти представлены версии с объемом на 128, 256 и 512 Гб, а также 1 Тб. Главная особенность новой линейки — встроенный искусственный интеллект. Таким образом, это первые смартфоны, в которых функция AI используется для перевода разговора в режиме реального времени. Стоимость гаджетов в РФ начиналась от 89 990 рублей и доходила до 189 990 рублей.