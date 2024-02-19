МТС: спрос на iPhone 15 в России оказался втрое выше, чем на Samsung Galaxy S24
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Спрос на iPhone 15 в России на этапе предзаказов и первых продаж оказался в три раза выше, чем на смартфоны Galaxy S24 с искусственным интеллектом Galaxy AI от Samsung, рассказали РИА Новости в МТС на основе собственных данных.
"За первые четыре недели с момента старта предзаказов и продаж спрос на iPhone 15 оказался в три раза выше, чем на Samsung Galaxy S24 за тот же период с момента начала предзаказов. Отметим, что iPhone традиционно пользуется большим спросом на старте. Такую ситуацию мы наблюдаем ежегодно", — подсчитали в компании.
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Россияне в этом году оформили больше предзаказов на эти две новинки и по сравнению с предшествующими им моделями, рассказали РИА новости в группе "М.Видео-Эльдорадо"
Так, за первую неделю предзаказа интерес к новинкам из флагманской серии Galaxy S24 в сети оказался примерно на четверть выше, чем к предыдущей линейке. Покупатели чаще всего выбирали модель Ultra — на нее пришлось около 70% заказов, а наиболее популярные варианты памяти были 512 и 256 Гб. В цветах покупатели отдавали предпочтения черному и фиолетовому.
По мнению компании, россияне оценили в новой линейке функции на основе ИИ, улучшенную производительность и другие технические обновления, в том числе для съемки. При этом смартфоны iPhone 15, появившиеся в конце прошлого года, также пользовались большим спросом, чем предыдущая серия — на этапе предзаказа продажи новинок оказались в 2,5 раза выше, чем iPhone 14. Из причин выбрать новый "яблочный" телефон: технические изменения, титановый корпус и вариативность в цветах, считает ритейлер.
Отмечается, что 95% заказов пришлось на модели Pro и Pro Max. Самыми востребованными объёмами памяти в смартфонах оказались 256 и 128 Гб. В девайсах Pro самыми популярными стали Natural Titanium и Blue Titanium, а в моделях 15 и 15 Plus – чёрный и розовый. Показатели первых розничных продаж iPhone 15 и 15 Plus также оказались выше, чем аналогичных моделей из серии iPhone 14.
ДЕЛЕНИЕ РЫНКА
В январе источник на рынке в беседе с РИА Новости заявил, что смартфоны от американской компании Apple, несмотря на мировое лидерство по числу продаж, в России не смогли войти даже в топ-5 в штучном выражении по итогам 2023 года, отойдя на шестую позицию. Samsung же оказался на четвертом месте.
Однако на глобальном рынке ситуация сложилась иным образом. Согласно предварительному отчету International Data Corporation (IDC), Apple, продав в 2023 году 234,6 миллиона смартфонов, обогнала Samsung и заняла первое место в мировом рейтинге. Доля американской компании на рынке достигла 20,1%.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Последний (на данный момент) iPhone увидел свет раньше, чем его южнокорейский конкурент — Apple провела презентацию 12 сентября. Базовая линейка 15 поколения была представлена в пяти цветах — чёрном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые стали изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начались 22 сентября, а стартовая цена — 799 долларов. При этом в России цена гаджетов в базовой комплектации в тот момент начиналась от 124 990 рублей, а на модели Pro Max — от 189 990 рублей.
Samsung же презентовал три своих новых смартфона — Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra — в январе. Гаджеты получили широкоугольный объектив, телефотообъектив и ультра-широкоугольную камеру. По памяти представлены версии с объемом на 128, 256 и 512 Гб, а также 1 Тб. Главная особенность новой линейки — встроенный искусственный интеллект. Таким образом, это первые смартфоны, в которых функция AI используется для перевода разговора в режиме реального времени. Стоимость гаджетов в РФ начиналась от 89 990 рублей и доходила до 189 990 рублей.
https://1prime.ru/digital/20240219/843104167.html