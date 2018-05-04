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Глава Air France уходит в отставку


Компании

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Глава французской авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанаяк (Jean-Marc Janaillac) уйдет в отставку после того, как сотрудники компании отклонили предложенное им соглашение об оплате труда, говорится в сообщении Air France-KLM.

Соглашение предполагало увеличение заработной платы работников компании на 7% в течение 4 лет, включая увеличение на 2% уже в 2018 году. Электронное голосование по соглашению началось 26 апреля, в нем приняли участие 80,33% сотрудников Air France-KLM. Отклонили зарплатное предложение 55,44% проголосовавших.

Жан-Марк Жанаяк подаст заявление об отставке после после проведения заседаний советов директоров Air France-KLM и Air France 9 мая. Обязанности по управлению компанией временно будет исполнять нынешний глава Air France Франк Тернер (Franck Terner).

В феврале и марте сотрудники Air France проводили забастовку, требуя увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. Забастовка обошлась авиакомпании в более чем 300 миллионов евро.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

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