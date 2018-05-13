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Рабочее движение по автоподходу к мосту в Крым откроют в ближайшие дни


Недвижимость и строительство / Компании / Экономика / Потребительский рынок

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Рабочее движение по автоподходу со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив будет открыто в ближайшие дни, сообщает пресс-служба госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

В комитете отметили, что с 18:00 13 мая будет разрешен пуск рабочего движения на путепроводе на пересечении автоподхода к мосту и шоссе Героев Сталинграда в Керчи, что позволит обеспечить транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города.

"Открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, которое состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае. Заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщал, что принял у строителей автодорожную часть моста для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

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