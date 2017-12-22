"Нафтогаз" считает политическим решение об аресте поставок газа из Словакии

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" считает политическим решение словацкого суда об аресте поставок газа из Словакии в адрес этой украинской госкомпании, сообщил РИА Новости источник в "Нафтогазе".

О таком аресте сообщило в четверг со ссылкой на источник украинское издание "Зеркало недели", по информации которого такое решение словацкий суд принял 20 декабря во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании Italia Ukraina Gas (IUGas), согласно которому в ее пользу взыскивается с "Нафтогаза" с учетом пеней и штрафов 21 миллион долларов.

"Могу подтвердить. Считаем, что это решение политическое", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его словам, решение об аресте будет действовать до решения споров между компаниями.

В "Укртрансгазе" (операторе ГТС) РИА Новости сообщили, что объем поставок газа из ЕС на Украину не сократился из-за ареста в Словакии газа.

"В данный момент наши диспетчера говорят, что они не видят изменений в объемах поставок (из ЕС - ред.). Нужно смотреть на будущее, как будет меняться ситуация", - сказал собеседник агентства.

При этом в компании отметили, что возможное изменение объемов поставок будет зависеть от того, как трейдеры "Нафтогаза" будут менять заявки на импорт.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Основную часть газа Киев на сегодня получает по реверсу из Словакии.

Стокгольмский арбитраж еще в конце 2012 года принял решение о взыскании с "Нафтогаза" 12,7 миллиона долларов в пользу итальянского трейдера IUGas.