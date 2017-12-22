Hess продала активы в Норвегии компании Aker BP за $2 млрд

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американская нефтедобывающая компания Hess Corp продала свою дочернюю Hess Norge норвежской Aker BP за 2 миллиарда долларов, говорится в официальном сообщении Hess.

"Корпорация Hess объявила сегодня о завершении ранее объявленной продажи ее дочерней компании Hess Norge, которая владеет активами на месторождениях Valhall и Hod в Норвегии, Aker BP ASA на общую сумму 2 миллиарда долларов", - говорится в релизе.

"Мы высоко оцениваем наш портфель, вкладывая средства в активы в высокой доходностью и продавая их как зрелые, более дорогостоящие активы", - приводятся в сообщении слова главы американской компании Джона Хесса.

Компания Hess Corp была основана в США в 1919 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В 2013 году компания по предложению основного акционера Elliott Management Corp сфокусировалась на нефтедобыче, продав НПЗ и заправочные станции в США.

Aker BP - компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти на норвежском континентальном шельфе. Штаб-квартира компании находится в Форнебу в Норвегии. Штат компании по состоянию на конец 2016 года насчитывал около 1,4 тысячи человек.