"Нафтогаз" ожидает новую цену газа "Газпрома" ниже стоимости газа из Европы

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" ожидает, что цена газа "Газпрома" GAZP для Украины после решения Стокгольмского арбитража по спору о поставках "голубого топлива" будет ниже той, которую Киев сейчас платит за покупаемый в Европе газ, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

"Цена, по которой "Газпром" будет вынужден поставлять нам этот газ, будет меньшей, чем цена, по которой мы сейчас покупаем газ с европейского направления", - сказал Коболев на пресс-конференции в пятницу.

При этом он отметил, что ему неизвестно, пойдет ли российская сторона на такие поставки.