FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Три дня просрочки платежа "Газпрому" стоили "Нафтогазу" $1,8 млн‍


Газ / Компании / Экономика

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российская газовая компания пока не получила от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, которые были взысканы Арбитражным судом Стокгольма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, штрафы за просрочку платежа составляют $1,8 млн.

Он отметил также, что один день просрочки обходится "Нафтогазу" в $600 тысяч.

Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд в пятницу, 22 декабря, вынес окончательное решение по спору "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как отметили в российской компании, арбитраж признал основные действующие положения договора сторон и удовлетворил большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа Украине. Суд также обязал "Нафтогаз" выплатить $2,019 млрд и проценты начиная с 22 декабря текущего года в размере 0,03% за каждый день просрочки платежей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ