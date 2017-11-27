СМИ: ФАС предложила создать в РФ банк нефти для компенсации за снижение качества сырья

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, посвященном тарифам "Транснефти", выступил с предложением создать банк нефти, чтобы компании, добывающие сернистую нефть, платили остальным за снижение качества сырья, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что постоянно растущая добыча нефти с высокой серой (по оценкам "Транснефти", по 3–3,5 миллиона тонн в год) снижает качество сырья, идущего на экспорт, и давно вызывает споры между компаниями-производителями. Так, по данным газеты, сейчас при допустимом уровне серы в марке Urals в 1,8% ее содержание в нефти "Татнефти" TATN и "Башнефти" BANE превышает 2–2,3%.

По предложению ФАС, компании, сдающие сернистую нефть, должны будут компенсировать производителям низкосернистой нефти разницу между ценой своего сырья и Urals, пишет издание. Для реализации идеи ФАС придется просить данные от компаний и отслеживать движение и качество нефти на всем пути по трубе, что почти невозможно: если хоть одна компания откажется предоставлять данные, вся система не будет работать. Пока она на начальном уровне разработки, и у нее мало шансов на реализацию, сообщил газете источник, знакомый с идеей ведомства. В ФАС на запрос издания не ответили.

Как сообщает газета, свой виртуальный банк нефти уже несколько лет функционирует у "Транснефти". Это программный комплекс, который учитывает сдаваемую нефть по плотности и сере, но это внутренний продукт, с которым можно знакомить только клиентов, пояснил изданию советник президента компании Игорь Демин. По словам Демина, сама "Транснефть" не может контролировать уровень поступающей высокосернистой нефти, так как не имеет права отказать кому-то в доступе к трубе.

Наиболее реальным путем решения проблемы может стать отдельная труба для высокосернистой нефти в порт Усть-Луга, отмечает газета. Вариант обсуждается уже несколько лет, но теперь процесс активизировался, заявили газете источники, знакомые с итогами совещания у замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова с нефтекомпаниями на прошлой неделе. Речь идет об использовании уже имеющейся инфраструктуры с точечными доработками (строительство лупингов и компрессорных станций). По словам собеседника издания, Минэнерго и крупнейшие игроки поддержали идею, против традиционно выступили производители Татарстана и Башкирии.

По словам источника газеты, близкого к Минэнерго, сейчас прорабатывается еще два варианта. Во-первых, это строительство или модернизация НПЗ, которые были бы изначально рассчитаны на высокосернистую нефть. Однако нет конкретики, кто, на какой объем и в какие сроки должен строить подобные НПЗ. Другим вариантом является компаундирование нефти (технология управляемого смешения), но для этого нужна соответствующая инфраструктура. В Минэнерго изданию сообщили, что "была проведена оценка вариантов обеспечения сохранения качества нефти, поставляемой на российские НПЗ, среди которых вариант выделения высокосернистого потока в направлении порта Усть-Луга", при этом окончательное решение не принято. В "Роснефти" ROSN газете не стали комментировать ситуацию.