"Газпром" оценит влияние развития рынков КНР, Центральной Азии и Каспия на экспорт газа РФ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" планирует оценить влияние развития газовых рынков Китая, стран Центральной Азии и Каспия на перспективы экспорта российского газа, включая объемы, ценовые условия и реализацию новых трубопроводных проектов компании, следует из закупочных материалов.

Указывается, что соответствующее исследование "Газпрому" нужно к весне 2019 года, а тендер на определение исполнителя компания планирует объявить в марте. Максимальная стоимость контракта – 32,7 миллиона рублей.

"Газпром" и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.