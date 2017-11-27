"Лукойл" выйдет на полку добычи нефти на "Западной Курне-2" в Ираке к 2024 г

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH представил Ираку окончательный план по разработке "Западной Курны-2", планирует выйти на полку по добыче нефти в 800 тысяч баррелей в день к 2024 году, заявил глава российской нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы представили проект окончательного плана разработки правительству в лице министерства энергетики Ирака, который рассчитан на производство 800 тысяч баррелей нефти в день, это было предложение иракской стороны — 450 тысяч баррелей из формации Мишриф и 350 тысяч баррелей из Ямама. То есть речь идет о снижении с первоначального уровня в 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, данное предложение в настоящий момент проходит обсуждение в министерстве Ирака. "Мы надеемся, что в ближайшее время его завершим, после чего начнем реализацию следующих стадий проекта, чтобы к 2024 году выйти на добычу 800 тысяч баррелей в день", - добавил глава "Лукойла".

В феврале Алекперов заявил, что исторические затраты по "Западной Курне-2" в размере около 6 миллиардов долларов возвращены, при этом компания ведет переговоры по корректировке контракта — изначальный договор заключался при более дорогой нефти.

Система нефтесервисных контрактов в Ираке предполагает, что компании несут капитальные операционные затраты, обеспечивающие добычу нефти, а обязательства иракской стороны по возмещению затрат и выплате компенсаций, зафиксированные в денежном выражении, выплачиваются в виде отгружаемой нефти на экспортном терминале. В августе 2016 года министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявлял, что Ирак хочет пересмотреть условия контрактов с иностранными компаниями с целью снизить получаемые ими вознаграждения.

В то же время Ирак, наряду с другими странами ОПЕК и не входящими в картель государствами, в настоящий момент сокращает свою добычу нефти в рамках соответствующего соглашения. В связи с этим активно обсуждается вопрос о том, коснутся ли обязательства стран соглашения работы иностранных компаний на их территории.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна-2", государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Республики Ирак нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения. Добыча на месторождении началась в марте 2014 года, а в июне 2015 года "Лукойл" начал получать компенсационную нефть с проекта.