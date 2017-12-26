СП "Газпром нефти" и Shell завершит в марте пилотный проект с технологией заводнения АСП

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД, СП "Газпром нефти" и Shell) будет добывать нефть на Салымской группе месторождений до конца пилотного проекта по заводнению АСП в конце первого квартала 2018 года, следует из сообщения компании.

"В рамках пилотного проекта по повышению нефтеотдачи пласта на основе закачки в пласт трехкомпонентной смеси из анионного ПАВ AKHA, соды и полимера (АСП) компания "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) добыла 3 тысячи тонн нефти. Именно такая цель стояла перед компанией в начале реализации эксперимента. Коэффициент извлечения нефти на пилотном участке достиг 67%, из них эффект от применения технологии АСП составил 15%. Компания продолжит добывать нефть до конца пилотного проекта в конце первого квартала 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления геологии и разработки месторождений СПД Яков Волокитин, для эксперимента был выбран полностью выработанный участок месторождения. По его словам, в рамках проведения опытно-промышленных работ обводненность добывающих скважин, на которых опробована технология АСП, снизилась с 98% до 92% с минимальным значением в 88%, что подтверждает, что АСП можно успешно применять на Салымской группе месторождений, а также на других лицензионных участках региона с высокой обводненностью.

"В настоящее время можно с уверенностью говорить, что с технической точки зрения пилотный проект АСП оказался успешным. Мы доказали, что эта технология повышения нефтеотдачи работает в условиях западносибирской нефтеносной провинции. В настоящее время мы собираем и анализируем всю полученную в рамках пилотного проекта информацию и вскоре представим итоговые результаты эксперимента нашим акционерам и ключевым представителям государственных органов. Они наглядно покажут преимущества применения подобных методов рационального использования недр, для дальнейшего масштабирования которых необходим пересмотр существующей системы налогообложения", - приводятся в сообщении слова гендиректора СПД Алексея Говзича.

Коэффициент извлечения нефти на месторождениях удается повысить, закачивая в скважину состав из определенных химических веществ. АСП - метод повышения нефтеотдачи на основе химического заводнения пласта трехкомпонентной смесью (анионные ПАВ, сода и полимер). Эта технология уже активно применяется в США, Канаде и Китае, опытные исследования проходят в ряде других стран.

СПД - паритетное СП компаний "Шелл Салым Девелопмент Б.В." (входит в ГК концерна Shell) и "Газпром нефть". C 2003 года СПД ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений (суммарные извлекаемые запасы — 140 миллионов тонн), которая расположена в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения.