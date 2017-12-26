СМИ: Взрыв произошел на нефтепроводе в Ливии, не исключен теракт

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Взрыв произошел на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, не исключен теракт, сообщил портал Akhbar Libya со ссылкой на пресс-службу действующей в районе группировки Мардаа.

Нефтепровод принадлежит нефтяной компании Al-Waha. Пресс-служба группировки заявила, что взрыв мог быть терактом, и отметила, что связь с работавшей на месте инженерной бригадой потеряна.

На место взрыва группировка отправила своих бойцов, сообщает портал. Взрыв произошел между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа.