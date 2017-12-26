Кабмин до 1 марта рассмотрит возможность создания на Дальнем Востоке центров хранения СПГ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению СПГ и доложить ему до 1 марта.

"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению СПГ в целях обеспечения интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доклад – до 1 марта 2018 года", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года утвердить план мер по локализации производства критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов, соответствующее поручение дано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа.

"Правительству Российской Федерации утвердить план ("дорожную карту") реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (далее – СПГ) и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Президент также поручил правительству до 1 марта 2018 года утвердить план мер по локализации производства критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов, соответствующее поручение дано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа.

"Правительству Российской Федерации утвердить план ("дорожную карту") реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (далее – СПГ) и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Правительство РФ должно в срок до 1 марта 2018 года включить предприятия оборонно-промышленного комплекса в перечень площадок для производства оборудования для СПГ, сообщается в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа.

"Утвердить план ("дорожную карту") реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов, обратив особое внимание ... на определение перечня производственных площадок по созданию оборудования для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, включив в него предприятия оборонно-промышленного комплекса, осуществляющие программы диверсификации продукции", - говорится в списке поручений.

Путин 8 декабря отмечал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса могли бы участвовать в проектах по локализации и выпуску высокотехнологичной продукции в интересах газовых компаний.