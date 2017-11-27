FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Транснефть" заключила договоры на прокачку нефти на 2018 г почти со всеми нефтяниками


Компании / Нефть

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" к настоящему времени заключила договоры на прокачку нефти на 2018 год со 117 компаниями из 121, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Всего на 2018 год мы должны заключить договоры на прокачку нефти со 121 нефтесдающей компанией. На текущий момент заключили договоры со 117 компаниями", - сказал он.

По словам Демина, договоры не заключены с четырьмя малыми компаниями. Так, три договора поздно принесли на подпись, однако возможно, что их еще успеют заключить в этом году, а одна компания по внутренним причинам заключит договор в первом квартале 2018 года.

Кроме того, "Транснефть" заключила все девять внебиржевых договоров на прокачку нефтепродуктов за рубеж.

Во вторник "Роснефть" ROSN сообщила, что заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку 184,4 миллиона тонн нефти в 2018 году, его сумма оценивается нефтяной компанией не менее чем в 318 миллиардов рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ