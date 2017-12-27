Premier Oil запустила добычу на новом нефтяном месторождении в Северном море

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Запуск нового нефтяного месторождения Catcher произошел в Северном море, об этом сообщил в среду оператор месторождения, британская независимая компания Premier Oil.

Компании Premier Oil принадлежит 50% в данном месторождении. Официальный запуск произошел в субботу 23 декабря, уточнила компания. Первоначальный установленный объем добычи на Catcher составляет 10 тысяч баррелей в день, и в течение первого полугодия следующего года он планируется к увеличению до 60 тысяч баррелей в день.

"Поставка первой нефти с месторождения Catcher является важной вехой для Premier. Увеличение денежных потоков по мере роста производства в первой половине 2018 года будет играть важную роль в планах компании по сокращению долговой нагрузки", - приводятся в сообщении слова главы Premier Oil Тони Durrant (Tony Дюрана).

Начало добычи на месторождении совпало с проблемами с трубопроводом Forties (в том же регионе), который пока не работает на полную мощность. Ремонтные работы на нем технически завершены, но пока проводятся испытания трубы под давлением. Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

Premier Oil - независимая британская нефтяная компания, основанная в 1934 году. Компания работает с месторождениями в Великобритании, Азии, Африке и Южной Америке. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.