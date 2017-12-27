FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Нефтепровод Forties работает на половину мощности после ремонта


Компании / Нефть
  • # магистральный трубопровод

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Нефтепровод Forties в Северном море работает на половину своей мощности после проведения ремонтных работ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Крупнейший и самый важный нефтепровод Великобритании Forties наращивал пропускную способность после ремонта и в настоящее время перекачивает около половины (углеводородов - ред.) от своей нормы", - пишет агентство.

Forties обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

В понедельник Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением. Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале 2018 года.

Ineos приобрела систему трубопроводов Forties Pipeline System в Северном море, состоящую из примерно 161 километра, у британской BP в октябре 2017 года за 250 миллионов долларов. Трубопровод Forties был построен в 1975 году, принадлежал и эксплуатировался BP, чтобы транспортировать нефть с месторождения Forties, одного из первых шельфовых месторождений в Британии.

Ineos — глобальный производитель нефтехимии, специализированных химреагентов и нефтепродуктов. В компании работает около 17 тысяч человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ