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Сильный пожар на нефтепроводе, взорванном боевиками в Ливии, потушен


Компании / Нефть

КАИР, 27 дек - ПРАЙМ. Крупный пожар, вспыхнувший в Ливии на нефтепроводе, который накануне подорвали боевики, потушен, сообщил ливийский военный источник.

Во вторник на нефтепроводе между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа произошел взрыв. По данным источника РИА Новости, трубопровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками так называемых "Бригад обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной в РФ).

"Отряд... ливийской армии, ответственный за безопасность месторождения компании Al-Waha, сопроводил команду, которая смогла сегодня днем потушить страшный пожар, причиной которого стал подрыв вчера вечером", - сказал источник.

Он отметил, что пожарные бригады прибыли на тушение с нескольких других месторождений сразу после взрыва, но до утра среды не могли начать тушение, пока военные не обеспечили безопасность.

Источник подтвердил, что на восстановление поврежденного участка трубопровода потребуется как минимум несколько дней.

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) ранее сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита нефти с месторождения, с которого шла нефть по взорванному трубопроводу. Тем не менее, NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

NOC также заявила, что специалисты Al-Waha прибыли на место взрыва для ликвидации последствий. Разрушенный участок трубопровода был изолирован. По информации госкомпании, она продолжает исследовать причины взрыва и внимательно следит за развитием событий.

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Сокращение добычи нефти

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