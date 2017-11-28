Первая партия СПГ с "Ямала СПГ" прибыла в Великобританию

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" на борту прибыл в Великобританию, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов.

Сейчас танкер находится в порту Харидж (Harwich). Ранее система показывала, что конечной точкой маршрута танкера является порт Isle of Grain, где находится крупный регазификационный СПГ-терминал. Танкер должен был прибыть туда 28 декабря. В Харидже нет регазификационного терминала, поэтому танкер продолжит свой путь, а конечная точка маршрута может измениться.

Первоначально "Новатэк" NVTK заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.